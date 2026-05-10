Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Da tutto.tv 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talent show condotto da Maria De Filippi è tornato in televisione il 28 settembre 2025 con la sua 25esima stagione. La replica dell’episodio può essere vista sia in TV che in streaming, seguendo le modalità offerte dalla rete e dalle piattaforme online ufficiali. I fan possono recuperare le puntate passate attraverso i servizi di streaming che offrono contenuti on demand o, in alcuni casi, tramite le repliche in seconda battuta trasmesse sui canali televisivi.

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Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 10 Maggio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico.🔗 Leggi su Tutto.tv

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