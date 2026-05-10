Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Nella stagione 2025-2026 della Serie A, la classifica marcatori vede protagonisti diversi giocatori con numeri importanti. Tra questi, spicca un attaccante con 25 reti segnate, che si è distinto come il miglior realizzatore del campionato nell’ultima annata. La corsa ai gol ha coinvolto vari nomi, con alcuni calciatori che hanno raggiunto o superato quota dieci reti. La stagione prosegue con ancora molte partite da giocare, lasciando aperta la sfida tra i migliori marcatori.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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