Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Nella stagione 2025-2026 della Serie A, la classifica marcatori vede protagonisti diversi giocatori con numeri importanti. Tra questi, spicca un attaccante con 25 reti segnate, che si è distinto come il miglior realizzatore del campionato nell’ultima annata. La corsa ai gol ha coinvolto vari nomi, con alcuni calciatori che hanno raggiunto o superato quota dieci reti. La stagione prosegue con ancora molte partite da giocare, lasciando aperta la sfida tra i migliori marcatori.

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Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video @seriea Classifica #meteo 18^ giornata di #seriea 2025-2026 Argomenti più discussi: Marcatori Serie A – Martinez ha staccato tutti; Inter, la classifica marcatori all-time; Marcatori Napoli - Serie A Girone Unico Italia; Alla ricerca del gol perduto: la Serie A è l'ultimo torneo per reti segnate.