Ci risiamo | il Pd vuol mangiare la CO2
Il Comune di Piacenza e la regione Emilia-Romagna hanno avviato un progetto volto alla cattura dell'anidride carbonica, investendo risorse pubbliche. La decisione ha suscitato critiche e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre i fondi destinati all'iniziativa continuano a essere spesi. La questione riguarda l’effettivo utilizzo e l’efficacia di questa operazione volta a ridurre le emissioni di CO2.
Comune di Piacenza ed Emilia-Romagna sprecano denaro in un progetto per catturare anidride carbonica. Meglio sarebbe investire quei soldi in soluzioni contro le alluvioni. Consigliereste oggi il fumo di sigaretta adducendo che fa bene ai polmoni? Nei primi decenni del Novecento fumare era pubblicizzato e consigliato contro l’irritazione alla gola. Lo stesso, consigliereste oggi l’uso della margarina al posto del burro? Per decenni le massaie hanno sostituito il burro - un alimento che, se usato con moderazione, è sano e abbastanza innocuo - con la margarina, ritenuta «salutare per il cuore», ma oggi sappiamo che gli abbondanti grassi idrogenati della margarina peggiorano il profilo lipidico.🔗 Leggi su Laverita.info
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