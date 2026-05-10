Ci risiamo | il Pd vuol mangiare la CO2

Il Comune di Piacenza e la regione Emilia-Romagna hanno avviato un progetto volto alla cattura dell'anidride carbonica, investendo risorse pubbliche. La decisione ha suscitato critiche e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre i fondi destinati all'iniziativa continuano a essere spesi. La questione riguarda l’effettivo utilizzo e l’efficacia di questa operazione volta a ridurre le emissioni di CO2.

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