Stasera, domenica 10 maggio 2026, va in onda una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” sul canale NOVE, con Fabio Fazio alla guida del programma. La trasmissione viene trasmessa anche in streaming su discovery+. Il talk show è prodotto da l’OFFicina, società facente parte del Gruppo Banijay e collaborante con Warner Bros. La puntata prevede vari ospiti e approfondimenti, come di consueto.

Domenica 10 maggio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. “Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 10 maggio 2026. Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei...🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 10 maggio 2026

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Il video celebrativo di Che Tempo Che Fa su Ornella Vanoni

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