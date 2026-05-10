Can Yaman sospeso tra due mari | la nuova vita dell’attore tra Italia e Spagna

Can Yaman si trova attualmente diviso tra due Paesi: Italia e Spagna. La sua carriera ha avuto momenti di grande visibilità, ma recentemente si è spostato su un nuovo percorso, che lo vede impegnato tra le due nazioni. In questa fase, l’attore si dedica a progetti diversi e si trasferisce tra le due località, mantenendo una presenza attiva in entrambe le scene.

C’è un momento, nella carriera di certe celebrità, in cui il rumore si abbassa. Non spariscono, non si fermano davvero: semplicemente cambiano ritmo. È esattamente ciò che sembra accadere oggi a Can Yaman, uno dei volti più discussi degli ultimi anni, che sta vivendo una fase di transizione personale e professionale tra l’Italia e la Spagna, lontano dai riflettori più aggressivi ma ancora al centro dell’attenzione internazionale. Negli ultimi tempi l’attore turco appare meno “onnipresente” rispetto al periodo delle grandi soap di successo e delle ospitate televisive continue. Eppure, il suo nome continua a circolare con forza. Il motivo? Attesa.🔗 Leggi su 361magazine.com

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“Can Yaman lo ha denunciato”. La decisione dell’attore turco contro il famoso giornalista italiano

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