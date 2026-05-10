Banche a maggio 2026 | tassi al 4% e promozioni per nuovi conti

A maggio 2026, alcune banche offrono tassi di interesse al 4% sui conti di deposito, con promozioni dedicate ai nuovi clienti. Per raggiungere il rendimento del 4% entro il 23 maggio, è necessario rispettare determinate condizioni, come il deposito minimo richiesto e la durata dell’investimento. Inoltre, sono previsti requisiti specifici per azzerare il canone mensile con alcune offerte di istituti finanziari.

? Punti chiave Come ottenere il 4% di rendimento entro il 23 maggio?. Quali requisiti servono per azzerare il canone con Mediolanum?. Chi può ricevere il bonus da 100 euro su Amazon?. Come funziona il cashback del 3% mensile offerto da BBVA?.? In Breve Arancio Banca offre 4% lordo su 50.000 euro entro il 23 maggio.. BBVA propone 3% lordo per sei mesi e 3% cashback mensile acquisti.. Mediolanum offre buono Amazon da 100 euro con acquisti entro 30 giugno.. Ing azzera canone 5 euro per under 30 o entrate da 1.000 euro.. A maggio 2026 le banche lanciano promozioni aggressive per attirare nuovi clienti con tassi di interesse fino al 4% lordo e bonus immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu

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