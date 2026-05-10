Atletica leggera | impresa di Matilde Paggi sugli 800 metri

Durante il Meeting Athletic North Lake, organizzato dall’Atletica Alto Lario a Gravedona ed Uniti, sono stati protagonisti Sebastiano Parolini e Matilde Paggi. La manifestazione ha visto esibirsi diversi atleti in varie discipline, con particolare attenzione alle gare di mezzofondo. Matilde Paggi ha preso parte alla gara sugli 800 metri, ottenendo un risultato di rilievo. La competizione si è svolta nel rispetto del calendario sportivo locale.

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Sono Sebastiano Parolini e Matilde Paggi i maggiori protagonisti del Meeting Athletic North Lake organizzato dall’Atletica Alto Lario a Gravedona ed Uniti (Como). Parolini, due volte campione europeo di staffetta mista di cross, corre un gran 3000 metri scendendo sotto gli otto minuti: 7:57.93.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Atletica leggera. Parco Alpi Apuane sugli scudi. Vittorie di Zanzottera e CappelliDue successi assoluti in gare nazionali per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, a cominciare da quello più prestigioso a Brugherio, in provincia... Argomenti più discussi: Atletica leggera: impresa di Matilde Paggi sugli 800 metri; Matilde Paggi e Sebastiano Parolini vincono il 2° Meeting Athletic North Lake Gravedona; North Lake | Paggi vola negli 800m e Parolini domina i 3000 metri.