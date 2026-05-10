Ascoltare i segnali | quello che la cronaca ci insegna
Ogni episodio di cronaca ci mostra come spesso siano presenti segnali premonitori che non sono stati adeguatamente considerati. Spesso, prima di una tragedia, emergono indizi come parole di allarme, richieste di aiuto ignorate o paure considerate eccessive. Questi segnali, se ascoltati in tempo, potrebbero aver evitato eventi drammatici, ma troppo spesso vengono trascurati o sottovalutati fino al loro sgorgare finale.
Ogni fatto di cronaca porta con sé una lezione mancata. Dietro ogni tragedia raccontata dopo, ci sono quasi sempre segnali emersi prima: parole sussurrate, richieste d’aiuto non prese sul serio, paure archiviate come esagerazioni. La violenza raramente arriva senza avvisare. Spesso manda segnali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading
Notizie correlate
Leggi anche: Franco Berrino: “Ci hanno convinto che le proteine fanno dimagrire, in realtà fanno ingrassare quando sono troppe. Il problema non è quello che succede nei primi giorni. È quello che accade dopo”
Cistite: oltre gli antibiotici, come ascoltare i segnali del corpo? Cosa sapere Milioni di donne affrontano l'infiammazione della vescica causata da batteri come l'Escherichia coli.