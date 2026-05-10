Arezzo si prepara a offrire un calendario ricco di eventi che spaziano dal trekking tra i sentieri etruschi all’esposizione di monete storiche presso la Casa Museo. I visitatori potranno esplorare percorsi naturali e archeologici, immergendosi nell’atmosfera antica della zona. La città propone inoltre attività sportive e culturali, creando un mosaico di occasioni per scoprire le sue radici storiche e artistiche.

? Domande chiave Come si può vivere un viaggio sensoriale tra i sentieri etruschi?. Dove si trovano le monete storiche esposte nella Casa Museo?. Chi sono gli artisti che porteranno la musica albanese a Cavriglia?. Perché il ricavto del libro di Pieve Santo Stefano aiuterà la ricerca?.? In Breve EtrusTrek a Castelsecco coinvolge associazioni come Spazio Seme e MuVi nel Parco Archeologico.. Casa Museo Arezzo offre ingressi ridotti alle mamme con visite guidate alle 16:30.. Loro Ciuffenna commemora don Giovanni Mazzoni con mostra e messa per il trentesimo anniversario.. Gruppo folk Djemtë e Bogonicës si esibisce a Cavriglia alle ore 17:00.. Domenica 10 maggio 2026, l’Aretino si sveglia con un programma che spazia dai sentieri millenari di Castelsecco alle note polifoniche di Cavriglia, passando per la memoria storica di Loro Ciuffenna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo tra trekking etruschi, arte e sport: un mosaico di eventi

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