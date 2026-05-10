Android allerta rossa | falla critica permette il controllo remoto

Una vulnerabilità critica nel sistema Android consente a un hacker di controllare i dispositivi in remoto senza la necessità di cliccare su link o aprire allegati. La falla riguarda diverse versioni del sistema operativo e riguarda alcuni modelli di smartphone, che risultano più esposti al rischio di attacchi informatici. Le autorità di sicurezza hanno emesso un allarme rosso e stanno monitorando la diffusione di questa vulnerabilità.

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? Domande chiave Come può un hacker controllarti senza farti cliccare alcun link? Quali modelli di smartphone Android sono i più esposti al rischio? Perché i dispositivi con sistemi vecchi sono paradossalmente più sicuri? Come puoi verificare se il tuo telefono ha già ricevuto la patch??? In Breve Vulnerabilità CVE-2026-0073 colpisce Android 14, 15, 16 e versione 16-QPR2. L'esperto Adam Boynton segnala rischi simili agli spyware commerciali per accesso shell. Google offre premi bug bounty f .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android, allerta rossa: falla critica permette il controllo remoto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Android: falla critica CVE-2026-0073, allerta per gli utenti? Domande chiave Quale versione di Android devi controllare subito per essere al sicuro? Come può un hacker colpire il tuo telefono senza alcun clic?... Abruzzo sotto assedio del maltempo: allerta rossa e fiumi fuori controlloPescara - Terzo giorno consecutivo di emergenza con criticità diffuse, corsi d’acqua oltre i livelli di sicurezza e nuove allerte su gran parte del...