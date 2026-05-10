allegri sono in gioco pass e futuro

Questa sera alle 20.45, allo stadio di San Siro, si gioca la partita tra Milan e Atalanta. L'incontro si svolge in un momento in cui le strategie e i risultati sul campo sono collegati anche alle prospettive di passaggi e piani futuri per le due squadre. La sfida si inserisce in un contesto più ampio, che coinvolge anche questioni di natura strategica e di prospettive di crescita.

Presente e futuro a braccetto, questa sera alle 20.45 a San Siro. Perché Milan-Atalanta va oltre il campo. Diavolo a caccia di punti pesanti per tornare in Champions: ne mancano 6 in queste ultime 3 partite. Ma il ko col Sassuolo ha lasciato il segno, la Roma è a -3 e l’obiettivo che sembrava a un passo ora vacilla. E sembra vacillare chiunque. Il ds Igli Tare potrebbe essere già in uscita, proprio il nerazzurro Tony D’Amico in cima alla lista dei possibili sostituti (la Dea, invece, ha messo nel mirino Cristiano Giuntoli). Mentre ai piani alti l’ad Giorgio Furlani è sempre più al centro del mirino dei tifosi, in quanto simbolo di un Milan troppo distante dal passato: la petizione “Fuera, Furlani out” ha superato le 40mila firme e questa sera è prevista contestazione contro la società.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Milan Flash - La Champions si avvicina e di molto

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