Via Trinchese le nuove panchine dividono la città

A Lecce, lungo via Trinchese, sono state installate nuove panchine nell’ambito di lavori di riqualificazione che hanno coinvolto diverse zone della strada dedicata allo shopping. L’intervento ha portato all’arrivo di arredi urbani recenti, sostituendo o integrando quelli precedenti. La modifica ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini, alcuni dei quali hanno espresso opinioni contrastanti sulla qualità e l’aspetto delle nuove panchine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lecce, il nuovo arredo per via Trinchese è finalmente arrivato. I lavori di riqualificazione della via dello shopping cittadino, che hanno interessato l'area in diversi lotti per oltre un anno, sono finalmente giunti al termine. Un intervento atteso da tempo che restituisce alla comunità un’arteria pedonale completamente rinnovata nell'estetica e nella funzionalità. Finalmente sono arrivate le panchine e le fioriere, tutte realizzate in marmo, con sedute anti-bivacco così come auspicato dai residenti della zona. Il timore principale dei cittadini era infatti che le nuove sedute potessero trasformarsi in una “succursale” delle attività di somministrazione di alimenti presenti nell’area, e in particolare dei fast food che insistono proprio nel cuore di via Trinchese.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Via Trinchese, le nuove panchine dividono la città ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Arezzo, le nuove panchine sono anti-clochard? Scoppia il caso politico"Secondo noi queste panchine nascono con la funzione anti clochard, cioè impedire che senzatetto si sdraino, ma in realtà limitano o impediscono... Curiosità a Giffoni, installate nuove panchine in ferro e legnoInstallate nuove panchine in ferro e legno nella località Chieve a Giffoni Valle Piana. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Via Trinchese, attesa finita: arrivano arredi e panchine; Sedute, fioriere e cestini: completati i lavori di riqualificazione in pieno centro; Al Teatro Apollo di Lecce la prima assoluta di Notturno interiore; MOVIDA ALLO SBANDO: 2 14enni pestati a sangue nel week-end in pieno centro. Spariscono le panchine dal progetto originale. «Via Trinchese è di tutti: vengano ripristinate»È polemica a Lecce per la mancata installazione delle panchine in via Trinchese, previste dal progetto originale dell’amministrazione precedente, guidata da Carlo Salvemini, e per il momento ... quotidianodipuglia.it Acquista i nostri prodotti ufficiali per un minimo di 60€ e riceverai 20€ di sconto immediato in cassa! Vi aspettiamo! *Promo valida una sola volta per abbonamento ed esclusivamente nell’Official Store di via Trinchese x.com