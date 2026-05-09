Verissimo oggi nuovo appuntamento | gli ospiti e le interviste

Oggi e domani, alle 16, torna l'appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Durante il weekend, vengono trasmessi nuovi approfondimenti e interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo. La trasmissione si svolge nel pomeriggio e prosegue anche nella giornata successiva, offrendo agli spettatori uno spazio dedicato a storie, incontri e aggiornamenti dal mondo del cinema e della televisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Nuovo weekend in compagnia di Verissimo. Oggi, sabato 9 maggio, e domani, domenica 10 maggio, torna l'appuntamento con Silvia Toffanin in onda alle 16.30 su Canale 5. A Verissimo intensa intervista per la cantautrice Paola Turci, in uscita, dopo qualche anno di assenza dalla scena musicale, con il nuovo singolo 'Vita mia'. Nathaly. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Verissimo - Tina Cipollari si commuove per la lettera del figlio Francesco Notizie correlate Verissimo, oggi domenica 8 marzo: gli ospiti e le interviste(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 8 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin. Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Studio Aperto: Appuntamento con Verissimo - Le Storie su Canale5 Video; Verissimo, oggi sabato 9 maggio: gli ospiti e le interviste; Gli ospiti di Verissimo – Le Storie del 2 e del 3 maggio; Studio Aperto: ON AIR Video. Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 2 e domenica 3 maggio 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni ... superguidatv.it Verissimo 'Le Storie', ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 2 maggioNuovo appuntamento con Verissimo - Le Storie, in onda oggi - sabato 2 maggio - dalle 16.30 su Canale 5. Nel programma di Silvia Toffanin saranno riproposte le interviste più emozionanti della stagione ... corrieredellumbria.it Verissimo!!! Buongiorno speciale per Te, dolcissima amica Dida e Tutti. Grazie di cuore sempre. Un abbraccio forte forte #RaccontoDellaSera E Vuillard @Dida_ti x.com