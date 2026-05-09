Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, ma se non l’avete vista, c’è la possibilità di recuperarla. La replica può essere seguita sia in televisione che in streaming, con modalità diverse che permettono di rivedere l’intervista e gli interventi dei protagonisti. Di seguito, vengono indicati i canali e i link utili per seguire l’appuntamento in un secondo momento.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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Verissimo: da Lisa Vittozzi a Francesca Lollobrigida, ecco gli ospiti di 28 febbraio e 1 marzoLa puntata di sabato 28 febbraio (ore 16:30), data che coincide con la serata finale del Festival di Sanremo, si aprirà con Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, freschi di scelta a Uomini e Donne. quotidiano.net

Verissimo!!! Buongiorno speciale per Te, dolcissima amica Dida e Tutti. Grazie di cuore sempre. Un abbraccio forte forte #RaccontoDellaSera E Vuillard @Dida_ti x.com