Sono stati segnalati nuovi casi sospetti di infezione legata al virus dei ratti, mentre si continua a monitorare la diffusione del virus tra le popolazioni. Nel frattempo, gli esperti parlano di uno sviluppo di un farmaco a mRNA per contrastare il virus, con l’azienda farmaceutica Moderna che registra un aumento in Borsa. L’Organizzazione mondiale della sanità ribadisce che il rischio di diffusione globale rimane basso.

Nuovi casi sospetti. Gli esperti: «Presto un farmaco a mRna». Moderna vola in Borsa. Ma l’Oms insiste: «Rischio bassissimo». Visto il precedente del 2020, ha senso diffidare dell’Oms. Ma quello tra la saggia cautela e la nostalgia canaglia è un confine sottile. Così, sebbene l’agenzia sanitaria continui a ridimensionare l’allarme su Hantavirus - il rischio per la popolazione mondiale, ha ribadito ieri, è «assolutamente basso» - i media e le virostar hanno rispolverato il repertorio dell’epopea Covid: asintomatici, mascherine e vaccini. Tanto che il titolo di Moderna, già schizzato del 10% in Borsa giovedì, ieri è arrivato a guadagnare più del 17%.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vaccini e mascherine. Col virus dei ratti già riparte la giostra

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