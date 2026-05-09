Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Oggi in Serie A sono emerse diverse novità riguardanti le partite in programma e le formazioni delle squadre. Sono stati annunciati i vari turni di campionato, con cambiamenti di formazione e infortuni tra i giocatori. Le squadre stanno preparando le strategie per le prossime sfide, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle partite e le eventuali novità sui calendari.
Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo con la Roma: Gasperini spinge per la permanenza. Ok del turco Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz» Cristian Chivu: essere, non apparire. Le due foto dello scudetto dell’Inter Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Rissa con Valverde, le scuse di Tchouameni: «Ciò che è successo in settimana in allenamento è inaccettabile.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Panoramica sull’argomento
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