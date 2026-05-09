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Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato estivo è iniziato, portando con sé numerose novità e aggiornamenti. La redazione di Calcio News24 segue in tempo reale le mosse delle squadre e le trattative in corso. Le trattative riguardano diversi giocatori e club, con scambi, rinnovi e acquisizioni che si susseguono nel corso della giornata. La finestra di mercato estiva rappresenta il momento in cui molte operazioni vengono concluse o avviate, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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