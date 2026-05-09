Il calciomercato estivo è iniziato, portando con sé numerose novità e aggiornamenti. La redazione di Calcio News24 segue in tempo reale le mosse delle squadre e le trattative in corso. Le trattative riguardano diversi giocatori e club, con scambi, rinnovi e acquisizioni che si susseguono nel corso della giornata. La finestra di mercato estiva rappresenta il momento in cui molte operazioni vengono concluse o avviate, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Cagliari, Pisacane dopo la sconfitta contro l’Udinese: «Quando fai 23 tiri verso la porta avversaria e non segni due sono le cose: o è una giornata no o abbiamo sbagliato qualcosa!» Udinese, Runjaic dopo la vittoria con il Cagliari: «Felice dei 50 punti. Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto, sto bene a Udine» Lazio, Sarri nel pre-partita dell’Inter: «Bisogna andare in campo e menare la partita.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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