La UIL Trasporti ha chiesto di dare priorità agli studenti nel settore dei trasporti pubblici, sottolineando come la gratuità dei mezzi possa contribuire a ridurre lo spopolamento tra i giovani. La richiesta si concentra sulla distribuzione dei fondi, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai trasporti per gli studenti e contrastare la diminuzione della popolazione giovanile nelle aree meno popolose. La questione riguarda anche le modalità di allocazione delle risorse pubbliche nel settore.

? Punti chiave Come può la gratuità dei mezzi fermare lo spopolamento giovanile?. Chi deve ricevere la priorità sui fondi per il trasporto pubblico?. Perché la sicurezza sui mezzi entra in conflitto con il diritto allo studio?. Quali sono le quattro proposte del sindacato per il nuovo sistema?.? In Breve Proposta Terza Commissione regionale prevede gratuità mezzi per personale Difesa e Sicurezza.. Vito Lucia chiede priorità agli studenti per contrastare lo spopolamento in Basilicata.. Sindacato propone quattro punti per gestire fondi pubblici e migliorare servizi locali.. Obiettivo UILTrasporti è integrare sicurezza e mobilità per i giovani lucani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UIL Trasporti: “Priorità agli studenti per fermare lo spopolamento

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