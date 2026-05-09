Oltre 800 giovani hanno partecipato a un tour che unisce sport e tradizioni locali, focalizzandosi sulla pallavolo e sui sapori del territorio. Durante l'evento, gli studenti hanno scoperto come la pallavolo possa trasmettere valori legati alla collaborazione e alla disciplina. Inoltre, attraverso l’attività della Ruota della stagionalità, hanno approfondito le conoscenze sulle produzioni agricole e sui cicli della natura nel corso dell’anno.

? Punti chiave Come può la pallavolo insegnare ai ragazzi il valore della terra?. Cosa hanno imparato gli studenti con la Ruota della stagionalità?. Perché la collaborazione tra FIPAV e Coldiretti è così strategica?. Quali benefici porta la filiera corta alla salute dei giovani atleti?.? In Breve Oltre 800 bambini e ragazzi modenesi hanno partecipato all'evento VolleyS3.. Marco Zanni di Coldiretti Modena ha promosso l'educazione alimentare tramite la stagionalità.. Campagna Amica ha offerto frutta fresca e Parmigiano Reggiano ai giovani atleti.. La Ruota della stagionalità distribuita educa le famiglie alla filiera corta locale.. Oltre 800 tra bambini e ragazzi delle società sportive modenesi hanno partecipato alla tappa del Tour della schiacciata, consumando prodotti locali durante l’evento organizzato dal VolleyS3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tour della schiacciata: 800 giovani tra pallavolo e sapori locali

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