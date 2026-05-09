Torna il grande Triathlon sul Gargano il 10 maggio a Manfredonia
Il 10 maggio a Manfredonia si terrà un evento di triathlon che coinvolgerà atleti provenienti da diverse zone. La competizione si svolgerà sulle coste del Gargano, attirando appassionati e sportivi di livello internazionale. L'organizzazione ha comunicato i dettagli della gara, che prevede diverse fasi di nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo della regione e si svolge in un'area nota per le sue caratteristiche naturali.
Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia Triathlon Sprint.L’evento, organizzato dalla Triathlon Manfredonia Asd, si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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