Torna il grande Triathlon sul Gargano il 10 maggio a Manfredonia

Il 10 maggio a Manfredonia si terrà un evento di triathlon che coinvolgerà atleti provenienti da diverse zone. La competizione si svolgerà sulle coste del Gargano, attirando appassionati e sportivi di livello internazionale. L'organizzazione ha comunicato i dettagli della gara, che prevede diverse fasi di nuoto, ciclismo e corsa. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo della regione e si svolge in un'area nota per le sue caratteristiche naturali.

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Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista sulle coste garganiche. Domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00 presso Piazzale Ferri, andrà in scena l’attesissimo 2° Manfredonia Triathlon Sprint.L’evento, organizzato dalla Triathlon Manfredonia Asd, si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna Il 12esimo Indipendente: il grande torneo di calcio a 5 che unisce sport, comunità e solidarietà; Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande prova; Mondello Cup, il grande triathlon a Palermo con la Wings for Life, la corsa benefica più grande al mondo; Torna il grande tennis in città: Parma Ladies Open WTA 125 con cinque tra le prime 50 giocatrici al mondo - Videointerviste. Torna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon SprintTorna il grande sport: il 10 Maggio appuntamento con il 2° Manfredonia Triathlon Sprint Lo sport agonistico di altissimo livello torna protagonista ... ilsipontino.net Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande provaLa stagione internazionale del triathlon si prepara per un fine settimana di estrema importanza. Stiamo parlando, infatti, della due-giorni della World ... oasport.it Il Frosinone torna in Serie A x.com