The Drops of God la recensione | bevi responsabilmente vino che ti passa!
Al Comicon di Napoli 2026 è stata presentata da Yuki Watanabe la serie animata tratta da un manga molto noto, che narra il mondo dei sommelier e dei vini di alta qualità. La produzione è ora disponibile sulla piattaforma Crunchyroll, portando sullo schermo le storie di appassionati e professionisti del settore vinicolo. La serie si concentra sulla passione e le competenze legate al mondo del vino, offrendo uno sguardo dettagliato su questa realtà.
Presentata al Comicon di Napoli 2026 dal produttore Yuki Watanabe, è disponibile su Crunchyroll la serie animata tratta da un manga di culto dedicato all'affascinante mondo dei sommelier e dei vini di alta classe. Per deontologia professionale siamo tenuti a specificare che chi scrive, oltre ad essere un critico e un appassionato di animazione giapponese è altresì un sincero ammiratore del mondo enologico (e gastronomico). Di conseguenza la notizia di una trasposizione animata del manga originale, Kami no Shizuku, aveva già attirato la nostra attenzione e l'occasione di poterne parlare su queste pagine era decisamente troppo allettante per farsela sfuggire.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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