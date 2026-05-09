The Drops of God la recensione | bevi responsabilmente vino che ti passa!

Al Comicon di Napoli 2026 è stata presentata da Yuki Watanabe la serie animata tratta da un manga molto noto, che narra il mondo dei sommelier e dei vini di alta qualità. La produzione è ora disponibile sulla piattaforma Crunchyroll, portando sullo schermo le storie di appassionati e professionisti del settore vinicolo. La serie si concentra sulla passione e le competenze legate al mondo del vino, offrendo uno sguardo dettagliato su questa realtà.

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