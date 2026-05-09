The Drops of God la recensione | bevi responsabilmente vino che ti passa!

Da movieplayer.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Comicon di Napoli 2026 è stata presentata da Yuki Watanabe la serie animata tratta da un manga molto noto, che narra il mondo dei sommelier e dei vini di alta qualità. La produzione è ora disponibile sulla piattaforma Crunchyroll, portando sullo schermo le storie di appassionati e professionisti del settore vinicolo. La serie si concentra sulla passione e le competenze legate al mondo del vino, offrendo uno sguardo dettagliato su questa realtà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Presentata al Comicon di Napoli 2026 dal produttore Yuki Watanabe, è disponibile su Crunchyroll la serie animata tratta da un manga di culto dedicato all'affascinante mondo dei sommelier e dei vini di alta classe. Per deontologia professionale siamo tenuti a specificare che chi scrive, oltre ad essere un critico e un appassionato di animazione giapponese è altresì un sincero ammiratore del mondo enologico (e gastronomico). Di conseguenza la notizia di una trasposizione animata del manga originale, Kami no Shizuku, aveva già attirato la nostra attenzione e l'occasione di poterne parlare su queste pagine era decisamente troppo allettante per farsela sfuggire.🔗 Leggi su Movieplayer.it

the drops of god la recensione bevi responsabilmente vino che ti passa
© Movieplayer.it - The Drops of God, la recensione: bevi (responsabilmente) vino, che ti passa!
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Cosa succede se bevi vino tutti i giorni? Tra benefici e rischi (che molti sottovalutano)Il consumo quotidiano di vino è al centro di un acceso dibattito scientifico che vede contrapporsi i benefici degli antiossidanti ai rischi...

The Last Gas Station Recensione: il gestionale che ti tranquillizza di giorno e ti mette a disagio di notteNel panorama indie, The Last Gas Station riesce a ritagliarsi uno spazio tutto suo grazie a un’idea tanto semplice quanto efficace.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Al Comicon 2026 te lo do io l’Oriente: mangamania; COMICON Napoli 2026 chiude il 3 maggio: From, Vinland Saga, TonyPitony, cosplay e 183mila visitatori; Comicon Napoli 2026, il programma dell'Asian Village: gli ospiti e il programma completo.

the drops the drops of godThe Drops of God, la recensione: bevi (responsabilmente) vino, che ti passa!Presentata al Comicon di Napoli 2026 dal produttore Yuki Watanabe, è disponibile su Crunchyroll la serie animata tratta da un manga di culto dedicato all'affascinante mondo dei sommelier e dei vini di ... movieplayer.it

the drops the drops of godEnglish Dub Review: The Drops of God Thus Spoke the WillEnglish Dub Review: An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess An Observation Log of a Self-Proclaimed Villainess and Love’s Cupid. Overview (Spoilers Below): Shizuku begins his ... bubbleblabber.com

Digita per trovare news e video correlati.