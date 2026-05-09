Sonia Bruganelli lancia un nuovo format | ci sarà anche un ex gieffino

Sonia Bruganelli ha annunciato il ritorno in televisione con un nuovo format. Nel cast sarà presente anche l’ex partecipante al Grande Fratello, Jonas Pepe. La conduttrice si distingue per il suo atteggiamento diretto e senza filtri, attirando sia consensi che critiche. La sua presenza nel nuovo programma suscita già discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Sonia Bruganelli torna in TV: nel nuovo programma anche l’ex gieffino Jonas Pepe. C’è chi la ama per la sua schiettezza, chi la segue per il suo stile diretto e senza filtri, ma una cosa è certa: Sonia Bruganelli sa sempre come far parlare di sé. E questa volta lo fa con un nuovo programma televisivo destinato a diventare uno dei titoli più chiacchierati della prossima stagione. Secondo le prime indiscrezioni, il format punterà tutto sulle dinamiche umane, sui confronti accesi e sulle personalità forti. Un mix tra intrattenimento, emozioni e provocazione intelligente, ingredienti che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica della produttrice e opinionista televisiva.🔗 Leggi su 361magazine.com

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