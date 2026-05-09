Sempre più giovani dipendenti da ChatGPT

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha iniziato a far parte della routine di molte persone, in particolare dei giovani. Uno degli strumenti più diffusi è ChatGPT, utilizzato quotidianamente da un numero crescente di studenti e lavoratori giovani. La presenza di questa tecnologia si è consolidata in vari ambiti, influenzando le attività scolastiche, lavorative e di svago. La sua diffusione ha portato a un aumento dell'uso tra le nuove generazioni.

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