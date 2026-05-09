Sabato sera a Jesi si è disputato un derby tra Rimini e Pesaro, due squadre che hanno sempre dato spettacolo in campo. La partita ha avuto un peso particolare, caratterizzata da un'intensità elevata e da un pubblico caloroso. Entrambe le formazioni sono arrivate all’incontro con obiettivi di rilievo, rendendo il confronto ancora più acceso. L’atmosfera è stata quella di una sfida che può definire il futuro delle due squadre nella stagione.

Metti un sabato sera a Jesi per un derby che vale un mondo. Tra Rimini e Pesaro non è mai stata una partita normale, si sa, e questo caso lo conferma una volta di più. Perché è una gara1 di quarti playoff (ore 20), perché le squadre sono reduci da un’altalena di stati d’animo e perché si gioca al PalaTriccoli, che non è casa di nessuna delle due ma che ospiterà, chiaramente, il mondo Vuelle e solo 200 supporter Rbr. Ieri sera alle 19 è stata chiusa la vendita di biglietti per i tifosi riminesi per gara1. La Dole c’è, con Livorno ha rifatto il pieno di entusiasmo e si è levata un bel po’ di pressione dalle spalle. Tra la gara di domenica e quella di oggi, coach Dell’Agnello ha offerto una cena all’Ombelico a tutta la squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rinascita, scocca l’ora dei playoff. Dell’Agnello: "Possiamo fare il colpo"

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