Rinascita scocca l’ora dei playoff Dell’Agnello | Possiamo fare il colpo

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera a Jesi si è disputato un derby tra Rimini e Pesaro, due squadre che hanno sempre dato spettacolo in campo. La partita ha avuto un peso particolare, caratterizzata da un'intensità elevata e da un pubblico caloroso. Entrambe le formazioni sono arrivate all’incontro con obiettivi di rilievo, rendendo il confronto ancora più acceso. L’atmosfera è stata quella di una sfida che può definire il futuro delle due squadre nella stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Metti un sabato sera a Jesi per un derby che vale un mondo. Tra Rimini e Pesaro non è mai stata una partita normale, si sa, e questo caso lo conferma una volta di più. Perché è una gara1 di quarti playoff (ore 20), perché le squadre sono reduci da un’altalena di stati d’animo e perché si gioca al PalaTriccoli, che non è casa di nessuna delle due ma che ospiterà, chiaramente, il mondo Vuelle e solo 200 supporter Rbr. Ieri sera alle 19 è stata chiusa la vendita di biglietti per i tifosi riminesi per gara1. La Dole c’è, con Livorno ha rifatto il pieno di entusiasmo e si è levata un bel po’ di pressione dalle spalle. Tra la gara di domenica e quella di oggi, coach Dell’Agnello ha offerto una cena all’Ombelico a tutta la squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rinascita scocca l8217ora dei playoff dell8217agnello possiamo fare il colpo
© Sport.quotidiano.net - Rinascita, scocca l’ora dei playoff. Dell’Agnello: "Possiamo fare il colpo"
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Calcio a 5, scocca l’ora dei playoff. Primi esami per le nostre squadre

Leggi anche: Spartak-ValliZeri Scocca l’ora della verità. La finale playoff si preannuncia elettrizzante

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Dole, un mercoledì di passione per scoprire l’avversaria play-in; Rinascita, scocca l’ora dei playoff. Dell’Agnello: Possiamo fare il colpo.

dell agnello rinascita scocca l oraRinascita, scocca l’ora dei playoff. Dell’Agnello: Possiamo fare il colpoStasera a Jesi gara1 dei quarti contro Pesaro. Il coach: Abbiamo i mezzi per vincere in trasferta e ci proveremo ... sport.quotidiano.net

dell agnello rinascita scocca l oraRebirth, playoff time has arrived. Dell'Agnello: We can pull off a coup.Tonight in Jesi, Game 1 of the quarterfinals against Pesaro. The coach: We have the means to win on the road, and we'll try. ... sport.quotidiano.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.