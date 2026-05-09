Riapre il maxi parcheggio di via Gramsci

Il maxi parcheggio di via Gramsci riapre in vista dell’arrivo dell’estate, quando i primi fine settimana portano un aumento del traffico e delle difficoltà nel trovare posti auto sul lungomare nord di Porto San Giorgio. La riapertura rappresenta una risposta alle esigenze di pendolari e visitatori, offrendo un’area di sosta più ampia e facilmente accessibile. Questa novità interessa chi frequenta regolarmente la zona durante i mesi più caldi dell’anno.

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Con l’estate ormai alle porte e i primi fine settimana già caratterizzati da traffico e lunghe ricerche di un posto auto, sul lungomare nord di Porto San Giorgio torna una soluzione che molti automobilisti conoscono bene. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di riaprire al pubblico una grande area privata in via Gramsci, nella parte nord della città, da utilizzare gratuitamente come parcheggio temporaneo durante la stagione estiva. Si tratta dell’ampio spazio situato lungo il tratto nord del lungomare Gramsci in prossimità dell’ultimo tratto urbano della città prima del confine nord del territorio comunale. Una posizione strategica per raggiungere rapidamente spiaggia, chalet e attività della fascia nord del litorale sangiorgese, soprattutto nei mesi in cui la presenza di residenti e turisti aumenta sensibilmente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riapre il maxi parcheggio di via Gramsci ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dopo tre mesi riapre domani il parcheggio di via MatteottiLa chiusura di quest’area aveva tolto un punto di riferimento fisso per quanti parcheggiano abitualmente in centro: dopo lavori durati circa tre mesi... Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, riapre il parcheggio di via Pascucci a Gambettola"Abbiamo lavorato con determinazione per creare le condizioni finanziarie, organizzative e procedurali necessarie alla realizzazione dell’intervento"... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riapre il maxi parcheggio di via Gramsci; Macerata, un maxi parcheggio al servizio dell’ateneo contro il caos sosta; Casoria, ecco il maxi-parcheggio: 250 posti per la città; Viaggio nell’Unipol Dome: dalla maxi-piazza rock agli sky box per i vip. Fino al caro-parcheggi. Corsa ai ripari per i parcheggi. Il Comune tratta con Ferrovie per riaprire quello del SettebelloPressing dell’amministrazione su Sistemi urbani per risolvere i problemi causati dai lavori in via Roma. Si lavora per avere a disposizione l’area davanti al cinema e un’altra provvisoria entro l’esta ... ilrestodelcarlino.it Riapre il parcheggio (a metà). Via Lombardini, ok al piano terraRiapre oggi il piano terra del parcheggio di via Lombardini. La chiusura si era resa necessaria il 30 marzo scorso, in seguito a un urto contro la pannellatura perimetrale della struttura da parte di ... ilrestodelcarlino.it A Napoli riapre il Cimitero delle Fontanelle, nel cuore del Rione Sanità, dopo un importante intervento di riqualificazione che restituisce alla città uno dei suoi luoghi più simbolici, un punto di incontro tra memoria, devozione e identità collettiva. x.com