In casa Napoli, mentre il team si concentra sulla qualificazione in Champions League, il futuro del club è diventato un argomento di discussione. La situazione attuale si intreccia con questioni legate alla gestione e alle decisioni future, in un momento di incertezza che coinvolge anche figure chiave del settore. Le voci riguardano possibili cambiamenti e sviluppi che potrebbero influenzare la strada della squadra nei prossimi mesi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presente si chiama Bologna e qualificazione Champions, ma in casa Napoli il futuro è già diventato un tema centrale. Come racconta Repubblica Napoli, attorno al club azzurro iniziano ad addensarsi nuovamente dubbi e interrogativi che ricordano da vicino quanto accaduto nella primavera del 2023, quando dopo lo scudetto arrivarono gli addii di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis potrebbe ritrovarsi al termine della stagione a dover affrontare un nuovo doppio rebus: quello legato ad Antonio Conte e quello riguardante il direttore sportivo Giovanni Manna.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “De Laurentiis: futuro in due rebus Conte in bilico, la Roma su Manna”

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