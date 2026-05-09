Racconto di una notte Anticipazioni | Kursat confessa a Ezra il segreto su Mehmet Yilmaz!

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano un colpo di scena decisivo: l’ispettore Rasit nasconde la vera identità di Boris. Kursat scopre che è proprio lui l’uomo che lo costrinse a uccidere Mehmet Yilmaz, padre di Mahir, mentre Rasit continua a fingere di proteggere tutti. Le nuove anticipazioni di Racconto di una notte portano alla luce una verità destinata a cambiare completamente il modo in cui il pubblico guarda l’ispettore Rasit. Fino a questo momento, l’uomo è apparso come una figura affidabile, quasi protettiva, soprattutto agli occhi di Mahir. Ma dietro quella facciata rispettabile si nasconde un segreto pesantissimo. Rasit, infatti, non è soltanto l’ispettore che tutti credono di conoscere.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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