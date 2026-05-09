Racconto di una notte Anticipazioni | Kursat confessa a Ezra il segreto su Mehmet Yilmaz!

Da uominiedonnenews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano un colpo di scena decisivo: l’ispettore Rasit nasconde la vera identità di Boris. Kursat scopre che è proprio lui l’uomo che lo costrinse a uccidere Mehmet Yilmaz, padre di Mahir, mentre Rasit continua a fingere di proteggere tutti. Le nuove anticipazioni di Racconto di una notte portano alla luce una verità destinata a cambiare completamente il modo in cui il pubblico guarda l’ispettore Rasit. Fino a questo momento, l’uomo è apparso come una figura affidabile, quasi protettiva, soprattutto agli occhi di Mahir. Ma dietro quella facciata rispettabile si nasconde un segreto pesantissimo. Rasit, infatti, non è soltanto l’ispettore che tutti credono di conoscere.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

racconto di una notte anticipazioni kursat confessa a ezra il segreto su mehmet yilmaz
© Uominiedonnenews.it - Racconto di una notte, Anticipazioni: Kursat confessa a Ezra il segreto su Mehmet Yilmaz!
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Racconto di una notte stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntataTra fughe, segreti e matrimoni imposti, Canfeza prova a cambiare il proprio destino mentre Mahir resta diviso tra sentimento e dovere nella seconda...

Leggi anche: Racconto di una Notte e il cliché del fratello segreto

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Racconto di una notte, puntata 3 maggio in streaming; Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 3 maggio; Racconto di una notte, la trama della puntata del 3 maggio; Racconto di una notte su Canale 5, trama di domenica 3 maggio: Mahir rapisce Canfeza.

racconto di racconto di una notteRacconto di una notte, cambio programmazione: la soap prevista anche nel pomeriggioSecondo le ultime indiscrezioni sulla programmazione Mediaset, l’appuntamento quotidiano con La forza di una donna verrà sospeso dal pomeriggio di Canale 5 a partire dal 18 maggio. Al suo posto ... it.blastingnews.com

racconto di racconto di una notteRacconto di una notte, le anticipazioni: qui occorre fare qualcosa!Ecco quello che succederà nella puntata della soap in onda il 10 maggio su Canale 5 (dom. ore 21.20) ... sorrisi.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.