Pronostico Cremonese-Pisa ultima chance | ora o mai più

Da ilveggente.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 15:00 si disputa la partita tra Cremonese e Pisa, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. L'incontro si svolge in un momento delicato per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. Sono disponibili le statistiche, le notizie sulle formazioni, le probabili formazioni, e le opzioni per seguire la partita in diretta tv e streaming.

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Cremonese-Pisa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Cremonese è sull’orlo del baratro. Lunedì scorso i grigiorossi si sono fatti rimontare da una Lazio senza obiettivi concreti ed in pieno recupero hanno incassato il definitivo 1-2 di Noslin, rimediando la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il gol di Bonazzoli nel primo tempo aveva illuso il pubblico dello “Zini”. La squadra di Marco Giampaolo c’ha provato, costruendo addirittura più occasioni dei biancocelesti ma paga la mancanza di qualità negli ultimi due terzi di campo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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