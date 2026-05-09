Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 9 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso nel mercato PSV si attesta a 0,400 euro per metro cubo standard. Questa cifra riflette il valore corrente del gas all’ingrosso e rappresenta una delle metriche principali per il settore energetico. Le tendenze del mercato indicano variazioni rispetto ai giorni precedenti, ma il dato ufficiale rimane quello comunicato oggi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 09 Maggio 2026, è pari a 0,400 €Smc. Questo dato rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) italiano, convertito dal valore di 42,62 euroMWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza ribassista. Dopo aver toccato valori superiori a 58 €MWh (circa 5,42 €Smc) a inizio aprile, il prezzo ha progressivamente perso terreno, scendendo sotto la soglia dei 45 €MWh (circa 0,42 €Smc) nelle ultime sedute. Questa dinamica riflette un contesto di mercato caratterizzato da una domanda contenuta, buoni livelli di stoccaggio e assenza di particolari tensioni geopolitiche.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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