Maurizio Gambini ha annunciato di non candidarsi più alla presidenza della Provincia, dichiarando che le sue capacità sono state messe in discussione. La sua decisione riduce il numero di candidati disponibili per questa carica, lasciando un vuoto tra i nomi più considerati. La sua scelta arriva in un momento di incertezza politica, con le elezioni provinciali che si avvicinano.

La presidenza della Provincia ha un candidato in meno, ed è quello che più si dava per accreditato, ovvero Maurizio Gambini. Il sindaco di Urbino si sfila infatti dalla bagarre che vede nel gruppo che ha la maggioranza numerica (ovvero centrodestra e civici di quell’area) una certa confusione e troppi nomi in lizza, con i partiti che per ora non stanno provando a tenere le fila della questione e arrivare presto a un nome unico e condiviso. È lo stesso sindaco di Urbino a confermarlo al Carlino: "Non sono più disponibile", dice Gambini. Quindi prima lo era? "Sì, prima lo ero, o meglio era stato il governatore Acquaroli a suggerire ai partiti il mio nome, per esperienza e capacità che a suo dire ho.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presidenza Provincia, Gambini si sfila: "Messe in dubbio le mie capacità"

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