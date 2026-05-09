Perdo una parte di me stesso | riflessioni su identità e crescita personale

Evaristo Beccalossi, famoso ex calciatore e leggenda dell’Inter, è stato ricordato di recente con un tributo dedicato a lui. La cerimonia ha coinvolto ex compagni di squadra e tifosi, che hanno reso omaggio alla sua carriera e al suo contributo nel mondo del calcio. La memoria di Beccalossi viene celebrata attraverso immagini, testimonianze e momenti condivisi in occasione di un evento pubblico.

"> Tributo a Evaristo Beccalossi: Leggenda dell’Inter. MILANO, ITALIA – Il 23 settembre 2019, Evaristo Beccalossi ha assistito ai The Best FIFA Football Awards 2019 presso il Teatro alla Scala. La sua presenza ha richiamato l’attenzione su una carriera ricca di successi e onori. Questa settimana, il mondo del calcio si è fermato per ricordare la figura iconica dell’ex centrocampista dell’Inter. Evaristo Beccalossi, il cui talento e carisma lo hanno reso una leggenda per i tifosi interisti, è purtroppo scomparso martedì sera all’età di 69 anni. Dopo aver affrontato una grave emorragia cerebrale nel gennaio 2025, Beccalossi aveva lottato per mesi, rimanendo in coma per 47 giorni, seguito da un lungo e difficile percorso di riabilitazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Verso una civiltà della terra | Mauro Ceruti, Piero Dominici

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