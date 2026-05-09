Pagelle Parma-Milan Primavera 4-2 | Balentien di un’altra categoria e si vede Plazzotta cosa combini?

La partita tra Parma e Milan Primavera si è conclusa con un risultato di 4-2 a favore dei padroni di casa. Balentien ha segnato una doppietta, dimostrando una grande presenza in attacco, mentre il Milan ha subito alcune difficoltà difensive. La gara si è disputata nella 37ª giornata del campionato Primavera 1, confermando le dinamiche tipiche di questa fase della stagione. I dettagli delle azioni salienti e delle performance dei singoli giocatori sono stati analizzati al termine del match.

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Nel pomeriggio, allo stadio 'Il Noce' di Noceto (PR), è andato in scena il match tra Parma e Milan Primavera. I rossoneri cadono in casa della seconda della classe, che si impone per 4-2, rimontando il doppio vantaggio accumulato dai ragazzi di mister Renna nel primo tempo. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Chiude la saracinesca su Mikolajewski in un paio di occasioni con dei buoni interventi. Poche responsabilità sui gol subiti, ma comunque ne prende quattro Tante volte in difficoltà sugli inserimenti alle spalle di Mikolajewski, nel secondo tempo alza il livello di concentrazione Quella palla persa...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Parma-Milan Primavera 4-2: Balentien di un’altra categoria (e si vede). Plazzotta cosa combini? ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: Renna lancia Balentien e Ibrahimovic dal 1?I riflettori dello stadio 'Il Noca' di Noceto (PR), sono pronti ad accendersi su Parma-Milan, penultimo match della regular season del campionato... Milan-Lecce 1-0, live del campionato Primavera: gol di Plazzotta | PMEcco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce valida per la 32^ giornata del campionato Primavera 2025-26. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter-Parma, le pagelle: Thuram gol scudetto da 7,5. Bisseck non sbaglia niente, 7; Pagelle Lazio-Parma 3-5: Mikolajewski da 8, Plicco brilla. I voti; Inter Parma: è Scudetto 21- le pagelle; Under 17 Serie A-B – Risultati 1° turno playoff. Primavera, Parma-Milan (0-2): contropiede micidiale, raddoppio di Zaramella...27' Altro spunto di Balentin che prova il sinistro a giro con il sinistro da fuori area, pallone alto sopra la traversa. milannews.it Diretta Parma Milan Primavera | Streaming video tv: i ducali studiano da capolista! (oggi 9 maggio 2026)Diretta Parma Milan Primavera streaming video tv: con una vittoria i ducali sarebbero molto vicini a qualificarsi direttamente alla semifinale playoff. ilsussidiario.net Con 2-0 sul campo di #SanSiro contro il #Parma, l' #Inter di mister Chivu trascinata dalle ottime prestazioni di #Thuram, #Zielinski e dai subentrati #Lautaro e #Mkhitaryan vince il match e si laurea ufficialmente Campione d'Italia! D'accordo con i nostri voti # x.com Le Pagelle Piccanti di Foggia - Salernitana 1-3 reddit