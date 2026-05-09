Napoli-Bologna lunedì 11 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle 20:45 si giocherà la partita tra Napoli e Bologna. Il Napoli, dopo aver perso la possibilità di difendere il titolo, si concentra sul mantenere il secondo posto in classifica. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra di casa ha bisogno di conquistare i tre punti contro il Bologna, che arriva all’incontro con l’obiettivo di portare punti a casa. Le formazioni e le quote sono state già individuate.

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Dopo aver visto sfumare il signo di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto e per farlo ha bisogno di un successo nel match casalingo contro il Bologna. Considerando anche il trionfo in Supercoppa Italiana, la stagione prenderebbe così una piega complessivamente positiva. I partenopei sono reduci dal pari sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Bologna (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bologna-Udinese (lunedì 23 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa 26esima giornata del campionato di Serie A si conclude con la sfida del Dall’Ara fra Bologna e Udinese, che ad oggi è da considerarsi uno scontro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Bologna Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Bologna, mercoledì la ripresa verso Napoli; Napoli-Bologna, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna. Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla: Conte verso la matematica Champions, De Bruyne-Hojlund per archiviare la praticaNapoli-Bologna lunedì 11 maggio alle 20:45 al Maradona: gli azzurri di Conte cercano la matematica Champions, le probabili formazioni della 36ª giornata. Arbitra Piccinini. lifestyleblog.it Napoli, Beukema sulla sfida col Bologna: È una partita speciale per me, ho vissuto due anni bellissimiLe dichiarazioni rilasciate da Sam Beukema a Radio Crc riguardo alla partita di lunedì contro la sua ex squadra e il suo ex allenatore ... derbyderbyderby.it Il #Napoli riabbraccia Di Lorenzo: lunedì contro il Bologna può tornare titolare x.com Vorrei note sul nostro itinerario, sto anche considerando tra Siena, Bologna e Verona! reddit