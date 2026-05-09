Napoli-Bologna lunedì 11 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle 20:45 si giocherà la partita tra Napoli e Bologna. Il Napoli, dopo aver perso la possibilità di difendere il titolo, si concentra sul mantenere il secondo posto in classifica. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra di casa ha bisogno di conquistare i tre punti contro il Bologna, che arriva all’incontro con l’obiettivo di portare punti a casa. Le formazioni e le quote sono state già individuate.
Dopo aver visto sfumare il signo di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto e per farlo ha bisogno di un successo nel match casalingo contro il Bologna. Considerando anche il trionfo in Supercoppa Italiana, la stagione prenderebbe così una piega complessivamente positiva. I partenopei sono reduci dal pari sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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