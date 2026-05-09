Milan senti Zazzaroni | Il calcio italiano si avvicina al punto di non ritorno

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, concentrandosi sull’ambiente milanese. Ha sottolineato come le tensioni e le difficoltà siano sempre più evidenti, indicando che il settore si trovi vicino a un punto critico. Le sue parole si sono concentrate sul clima che si respira tra club, tifosi e istituzioni, senza offrire analisi ulteriori.

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto lanciare un duro 'attacco' al sistema de calcio italiano. Nel suo consueto editoriale, il giornalista sportivo ha voluto analizzare la distanza, sempre più evidente, tra tifosi e società. Basti pensare alle continue proteste da parte dei tifosi del Milan. Solamente pochi giorni fa, infatti, una branca di tifosi rossoneri ha avviato una petizione nei confronti di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato rossonero. Il Fine? Le dimissioni dell'AD. Secondo Zazzaroni, infatti, le continue proteste da parte dei tifosi, tenendo in considerazione anche quelli di Lazio e Torino, rappresentano una vera e propria testimonianza di malcontento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Zazzaroni: “Il calcio italiano si avvicina al punto di non ritorno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vogliamo davvero rilanciare il calcio italiano? (Zazzaroni)Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza con tono critico i problemi strutturali del calcio italiano, tra stadi obsoleti... Leggi anche: Zazzaroni: «Credete davvero che il problema del calcio italiano sia questo!?»