Milan Balentien retrocesso in Primavera | il motivo dietro la scelta | News PM

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’operazione inaspettata, il giovane attaccante è stato spostato dalla prima squadra alla formazione Primavera durante le ultime settimane. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e riguarda il ruolo del giocatore nel settore giovanile, dove ha ripreso a giocare sotto la guida dell’allenatore della squadra di categoria. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita oltre a questa variazione di reparto.

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Il Milan Primavera scenderà in campo questo pomeriggio alle 13:00 per affrontare il Parma nella 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Tra i titolari di mister Renna è spuntato un po' a sorpresa Cheveyo Balentien, attaccante surinamese classe 2006. Il giovane esterno offensivo aveva collezionato 2 presenze con la Prima Squadra di Massimiliano Allegri a inizio stagione, subentrando nei minuti finali del match di Serie A contro la Fiorentina e in Coppa Italia contro il Lecce. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Balentien è stato aggregato al Milan Primavera per accumulare maggiore minutaggio e ritrovare la migliore condizione fisica, dopo che un infortunio muscolare lo aveva tenuto ai box per diversi mesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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