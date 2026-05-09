Milan Balentien retrocesso in Primavera | il motivo dietro la scelta | News PM

In un’operazione inaspettata, il giovane attaccante è stato spostato dalla prima squadra alla formazione Primavera durante le ultime settimane. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e riguarda il ruolo del giocatore nel settore giovanile, dove ha ripreso a giocare sotto la guida dell’allenatore della squadra di categoria. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita oltre a questa variazione di reparto.

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Il Milan Primavera scenderà in campo questo pomeriggio alle 13:00 per affrontare il Parma nella 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Tra i titolari di mister Renna è spuntato un po' a sorpresa Cheveyo Balentien, attaccante surinamese classe 2006. Il giovane esterno offensivo aveva collezionato 2 presenze con la Prima Squadra di Massimiliano Allegri a inizio stagione, subentrando nei minuti finali del match di Serie A contro la Fiorentina e in Coppa Italia contro il Lecce. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Balentien è stato aggregato al Milan Primavera per accumulare maggiore minutaggio e ritrovare la migliore condizione fisica, dopo che un infortunio muscolare lo aveva tenuto ai box per diversi mesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Balentien “retrocesso” in Primavera: il motivo dietro la scelta | News PM ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: Renna lancia Balentien e Ibrahimovic dal 1?I riflettori dello stadio 'Il Noca' di Noceto (PR), sono pronti ad accendersi su Parma-Milan, penultimo match della regular season del campionato... Lukaku resta in Belgio: il motivo dietro la sceltaDietro la scelta di Romelu Lukaku di restare in Belgio non ci sarebbe solo una questione . Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La prima squadra non segna, il Milan Futuro ne fa 10: in gol Balentien e Chaka; Milan Futuro il ritorno del talento Balentien | gol dopo il lungo infortunio Sul futuro …. La prima squadra non segna, il Milan Futuro ne fa 10: in gol Balentien e ChakaIl Milan stenta a segnare: con la partita di oggi in casa del Sassuolo, persa 2-0, è rimasto solamente uno il gol segnato nelle ultime cinque partite. milannews.it Milan Futuro-Vogherese: le formazioni ufficiali. Torna Balentien in panchinaIl Milan Futuro oggi scende in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno per la 35^ giornata del girone B di Serie D: avversario di giornata la Vogherese, fanalino di coda del gruppo. milannews.it Totale focus sul Milan e nessun pensiero di andare in Nazionale per Allegri «La cosa più importante è il Milan: nelle prossime partite e per il prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione: dobbiamo avere rispetto di tutte le pe x.com [MilanVibes] Giuseppe Riso: "Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan." reddit