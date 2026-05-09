Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2026, l’imitatrice ha condiviso il suo rapporto complicato con la famiglia, parlando di un lutto che definisce “indiretto” e che, a suo avviso, è più doloroso della morte. Ha raccontato delle difficoltà con il padre, ex team manager di una squadra di calcio, e con la sorella, doppiatrice nota nel settore. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori.

Dal palcoscenico del Grande Fratello Vip 2026 l’imitatrice Francesca Manzini ha ripercorso il difficile rapporto con la sua famiglia, in particolare con il padre Maurizio, storico team manager della Lazio, e con la sorella maggiore Lilli, nota doppiatrice. Una in particolare è stata la frase ad alimentare il dibattito, quella in cui l’imitatrice parla di “lutto indiretto”, riferendosi al fatto che il papà non abbia più con lei rapporti stretti. Manzini ha detto che questa forma di lutto è anche più dolorosa della morte di una persona cara e questa frase è stata molto criticata. In questi giorni Francesca si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua vita, della sua famiglia e del suo passato #GFVIP pic.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Lutto indiretto, peggio della morte”: la frase di Francesca Manzini al GF Vip divide il pubblico

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