L' oroscopo di domenica 10 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Da pisatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica 10 maggio 2026, le stelle si posizionano in modo particolare per i cittadini della città della Torre. Che si trovino a passeggiare lungo i Lungarni, a gustare un gelato in piazza Vettovaglie o ad attendere in coda sulla Fi-Pi-Li, le configurazioni astronomiche influenzano le attività quotidiane. Nessuna variazione significativa nei movimenti planetari o nelle loro posizioni rispetto ai giorni precedenti.

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Buongiorno, cittadini della città della Torre! Che siate a passeggio sui Lungarni, a godervi un gelato in piazza Vettovaglie o in coda perenne sulla Fi-Pi-Li, le stelle oggi hanno deciso di darvi una spinta (speriamo non quella sbagliata, sennò la Torre pende ancora di più). Domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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