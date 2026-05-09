Lecce-Juventus | dove vederla in TV e streaming gratis? La diretta live

Sabato sera, alle ore 20:45, il match tra Lecce e Juventus si disputa allo stadio Via del Mare, chiudendo la 36ª giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming gratuito, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. La sfida è molto attesa, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia sul campo in questa fase finale del campionato.

Il sabato sera di questa 36ª giornata di Serie A si chiude in un Via del Mare infuocato. Oggi, 9 maggio 2026, alle ore 20:45, va in scena un incrocio che scotta: Lecce-Juventus. Per noi cuori giallorossi, questa è una partita da osservare con la massima attenzione. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, sta sentendo il fiato sul collo della nostra Roma, distante ormai un solo punto in classifica. Un passo falso dei bianconeri in terra salentina potrebbe spalancare le porte del paradiso Champions ai ragazzi di Gasperini, rendendo questo finale di stagione un vero thriller cinematografico. Lecce-Juventus in streaming gratis: le alternative per i tifosi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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