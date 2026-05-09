le prime pagine di oggi

Oggi si sono svolti diversi eventi di rilievo: una riunione tra il presidente del consiglio e un senatore statunitense, la visita di un papa a Napoli e Pompei, e una manifestazione che ha coinvolto numerosi partecipanti a Venezia. Questi avvenimenti sono stati seguiti da vicino dai media e hanno attirato l’attenzione pubblica. La giornata si è aperta con incontri istituzionali, incontri religiosi e manifestazioni di piazza.

L'incontro fra Meloni e Rubio, la visita del papa a Napoli e Pompei, e la manifestazione a Venezia contro la partecipazione di Israele alla Biennale La notizia principale su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi è l’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio, che non sembra aver fatto fare progressi per rasserenare i rapporti fra Italia e Stati Uniti. Qualche giornale titola invece sulla diffusione di alcune intercettazioni dell’indagine su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, altri seguono il viaggio a Napoli e Pompei di papa Leone XIV, e il Manifesto e il Gazzettino aprono sulla manifestazione a Venezia per protestare contro la partecipazione di Israele alla Biennale.🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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