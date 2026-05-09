Le luci dei cinema non si spengono | ecco le sale che resistono tra Monza e Brianza

Da monzatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una zona tra Monza e la Brianza, alcune sale cinematografiche continuano a funzionare, mentre altre hanno chiuso negli ultimi mesi. La chiusura di un cinema rappresenta spesso un cambiamento per il quartiere, ma non sempre porta alla scomparsa totale delle attività cinematografiche nella zona. La situazione attuale riguarda diverse strutture, alcune rimaste aperte e altre chiuse, con un dibattito in corso tra cittadini e operatori del settore.

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Ogni volta che chiude un cinema, è una parte di città che si spegne. O si sposta? Oggi, tra Monza e la Brianza la domanda ancora aperta. Perché mentre il grande schermo sembra essersi spostato tra multisale periferiche, piattaforme e centri commerciali, nelle pieghe dei quartieri resistono ancora.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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