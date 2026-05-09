Lazio-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 9 maggio, si gioca la partita tra Lazio e Inter all'Olimpico, valida per la 36esima giornata di Serie A. La sfida si svolge in diretta sia in tv che in streaming. Si tratta di un match importante che anticipa la finale di Coppa Italia, prevista per mercoledì 13. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l'orario di inizio è stato comunicato ufficialmente.

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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, la Lazio ospita l'Inter – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella 36esima giornata di campionato, in quello che sarà antipasto della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Cremonese,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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