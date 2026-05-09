L’apertura del ministro Mazzi | Al lavoro per la Giostra sulla Rai

Il ministro del Turismo ha partecipato a una visita ufficiale, manifestando il suo sostegno al candidato sindaco del centrodestra durante un evento pubblico. La giornata si è svolta in un clima di determinazione, con il ministro che ha sottolineato l’impegno del governo nel promuovere iniziative legate al settore. La visita ha visto la presenza di rappresentanti politici e cittadini, con momenti di confronto e discussione pubblica.

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Giornata tinta d’amaranto per il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Visita istituzionale per il successore di Daniela Santanché, intrisa di significato politico, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci. Prima l’ingresso in Comune, ricevuto da dalla delegazione di meloniani (organizzatrice del tour) e dal sindaco uscente Ghinelli. Poi, la tappa al Museo della Giostra del Saracino. Da qui, il desiderata espresso dal consigliere regionale Gabriele Veneri: la valorizzazione della Giostra sulle reti nazionali Rai. Infine, il pit stop in Piazza Grande coi candidati consiglieri nella lista dei meloniani. "Sono particolarmente felice che sia un imprenditore del turismo nel settore alberghiero - l’endorsement del ministro a Comanducci -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’apertura del ministro Mazzi: "Al lavoro per la Giostra sulla Rai" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Gianmarco Mazzi nuovo Ministro del Turismo, il commento di Acquaroli: "Continuità con il buon lavoro della Santanché"ANCONA - “Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti e auguri di buon lavoro al neo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Gianmarco Mazzi atteso al Quirinale per giurare come ministro del TurismoIl sottosegretario alla Cultura e deputato di FdI, Gianmarco Mazzi, secondo quando si apprende, è atteso al Quirinale per giurare da ministro del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incontro tra il Ministro del Turismo Mazzi e il Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita: collaborazione e dialogo per il futuro del turismo; L’apertura del ministro Mazzi: Al lavoro per la Giostra sulla Rai; Tassa di soggiorno a Milano, Beppe Sala parla col ministro: Ingiusto pagare meno di Roma e Venezia; Mazzi, 'vicini alla chiusura sulla Bolkestein, vogliamo tutelare gli investimenti'. L’apertura del ministro Mazzi: Al lavoro per la Giostra sulla RaiOggi sarà il turno del senatore Maurizio Gasparri. Il presidente della commissione Esteri al Senato salirà ad Arezzo per supportare la lista di Forza Italia (alle 11 al gazebo al mercato di via Giotto ... lanazione.it Il ministro Mazzi in Riviera per Mozzoni: «Quando sarai sindaco pianificheremo dal ministero il rilancio del turismo della città»La visita in Riviera: «A San Benedetto sono venuto per tanti anni da bambino. Ricordo in maniera molto viva l'effetto monumentale del lungomare» ... lanuovariviera.it Si è svolto oggi al Ministero del Turismo l’incontro bilaterale tra il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e il Ministro del Turismo presso il Regno dell’Arabia Saudita, Ahmed bin Aqil Al Khateeb. Leggi di più sul sito bit.ly/4toxl8y x.com Voglio creare mazzi in italiano reddit