L’affare di Settimo Cielo Retail Park | come il Gruppo Building ha incassato 77 milioni con un’intuizione visionaria

Nel cuore di Torino, un’operazione immobiliare ha portato a un incasso di 77 milioni di euro per il Gruppo Building. L’affare riguarda il Settimo Cielo Retail Park, un progetto realizzato con una strategia che ha saputo valorizzare un’area precedentemente inattiva. Quarant’anni di interventi sulla città hanno segnato un percorso di trasformazione, portando a nuove funzioni e a una diversa percezione di alcuni spazi urbani.

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