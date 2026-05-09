La gara tra 46 comuni per raccogliere più rifiuti | come partecipare
Oggi e domani si svolge una competizione tra 46 comuni italiani per la raccolta di rifiuti, inserita nel progetto We Plogging. I cittadini interessati possono iscriversi e partecipare a questa iniziativa, che prevede camminate nelle strade e in aree naturali delle rispettive comunità. Lo scopo è incentivare la raccolta differenziata e coinvolgere gli abitanti in attività di tutela ambientale. La gara si svolge su un doppio giorno di eventi.
Una gara tra i cittadini di 46 comuni a chi raccoglie più rifiuti. È quella che andrà in scena oggi e domani, 9 e 10 maggio, e che vedrà partecipare, all’interno dell’iniziativa We Plogging, i cittadini che si vorranno iscrivere in una gara dove si camminerà per le vie cittadine e nella natura ‘a.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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