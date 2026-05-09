La gara tra 46 comuni per raccogliere più rifiuti | come partecipare

Oggi e domani si svolge una competizione tra 46 comuni italiani per la raccolta di rifiuti, inserita nel progetto We Plogging. I cittadini interessati possono iscriversi e partecipare a questa iniziativa, che prevede camminate nelle strade e in aree naturali delle rispettive comunità. Lo scopo è incentivare la raccolta differenziata e coinvolgere gli abitanti in attività di tutela ambientale. La gara si svolge su un doppio giorno di eventi.

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Una gara tra i cittadini di 46 comuni a chi raccoglie più rifiuti. È quella che andrà in scena oggi e domani, 9 e 10 maggio, e che vedrà partecipare, all’interno dell’iniziativa We Plogging, i cittadini che si vorranno iscrivere in una gara dove si camminerà per le vie cittadine e nella natura ‘a.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Joran pancing orang miskin jatuh ke air, tapi malah jadi super kaya!#cdrama#emosi Notizie correlate Rifiuti lungo la bretella tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, alleanza tra comuni e province contro gli inciviliLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La gara tra 46 comuni per raccogliere più rifiuti: come partecipare; Frosinone, pioggia di fondi per la sicurezza: quasi 46 milioni ai Comuni; Santhià, in mille di corsa il Primo Maggio: Che gioia unire sei comuni; Sicurezza e territorio: 46 milioni di euro per la Ciociaria contro il dissesto idrogeologico. GARA CICLISTICA “GRAN FONDO SAN BENEDETTO DEL TRONTO” - DOMENICA 10 MAGGIO 2026 Nella mattinata di domenica 10 maggio 2026 la corsa GRANFONDO SAN BENEDETTO DEL TRONTO transiterà nel territorio comunale di R x.com