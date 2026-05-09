La crescita rallenta Ma il reddito resiste

Negli ultimi mesi, l’economia mostra un rallentamento della crescita complessiva, mentre i redditi delle famiglie mantengono livelli stabili. Settori come l’agricoltura e i servizi continuano a registrare aumenti, mentre industria e costruzioni restano invariati. I dati disponibili evidenziano una situazione di stabilità in alcuni comparti e una crescita più contenuta in altri, senza variazioni significative rispetto al periodo precedente.

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Crescono agricoltura e servizi, mentre restano stabili industria e costruzioni. La fotografia scattata dal Sistema camerale della Regione e dall’osservatorio della Camera di Commercio della Romagna in relazione al territorio di Forlì-Cesena è quella di un tessuto produttivo sostanzialmente stabile in termini di valore aggiunto, che si è visto costretto a tirare il freno (rispetto alle più ottimistiche stime di inizio anno) in seguito alle tante incognite che in questi mesi stanno segnando il contesto globale. E’ invece più incoraggiante il dato relativo al reddito disponibile delle famiglie, previsto in crescita del 3,5% (+3,4% in Emilia-Romagna, +3,3% in Italia).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crescita rallenta. Ma il reddito resiste ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Mars Transit in Aries 2026 - Predictions for All 12 Signs | Vedic Astrology Notizie correlate Leggi anche: Istat: rallenta la crescita del reddito disponibile delle famiglie Lavoro, saldo positivo di 342mila posti per l’Inps ma la crescita rallentaIl mercato del lavoro italiano chiude il 2025 con un segnale positivo: il saldo annualizzato nel settore privato si attesta a circa 342. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pubblicazioni | Studi e Approfondimenti | Consumi energetici globali, la crescita rallenta; La crescita economica della Spagna rallenta allo 0.6% nel primo trimestre, ma resta solida; BCE ferma i tassi al 2% con inflazione in aumento e crescita in calo; Spesa farmaceutica, sforamento di 3,77 miliardi. Convenzionata in crescita per effetto riclassificazione gliflozine. Reggio Emilia, la crescita rallenta: nel 2026 valore aggiunto a +0,2%REGGIO EMILIA – Si riducono le stime di crescita per l’economia reggiana nel 2026, ma il segno resta positivo. Secondo le elaborazioni della Camera di commercio dell’Emilia sui dati dell’Osservatorio ... reggionline.com Energia, la domanda rallenta ma l’elettricità corre: il solare guida la crescita globaleLa domanda energetica globale rallenta, ma l’elettricità accelera e ridisegna gli equilibri del sistema. È questa la fotografia del 2025 scattata dal nuovo Global Energy Review dell’Agenzia ... repubblica.it Un farmaco sperimentale contro il #KRAS G12D rallenta la crescita del #cancro e riduce le dimensioni dei #tumori . #setidegrasib, un #farmaco #sperimentale per la terapia mirata, progettato per eliminare una proteina chiave che favorisce… Link: thesolver.it/ x.com Cosa accadrà all'economia del Giappone e della Germania ora che hanno già perso il mercato automobilistico a favore della Cina Almeno nel mercato cinese, metà delle entrate che hanno finanziato la loro crescita negli ultimi quattro decenni è ora sparita e reddit