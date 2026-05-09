Francisco Conceição, attualmente al centro dell’attenzione come uno dei protagonisti della Juventus guidata da Luciano Spalletti, sta attirando l’interesse anche di club stranieri. Il suo nome viene spesso menzionato in chiacchiere di mercato, ampliando il raggio di attenzione oltre i confini italiani. La sua presenza nella rosa bianconera ha portato a discussioni più ampie e a sondaggi da parte di squadre di altri campionati.

Francisco Conceição è diventato uno dei simboli della nuova Juventus di Luciano Spalletti e proprio per questo il suo nome inizia a circolare con insistenza anche fuori dall’ Italia. Nelle ultime settimane diversi osservatori di Premier League hanno seguito da vicino l’esterno portoghese, ma il club che sembra essersi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Conceicao “corteggiato” anche fuori dall’Italia

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Roma-Juventus, Conceicao pareggia momentaneamente i conti

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