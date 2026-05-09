Jasmine Carrisi ha annunciato di non voler indossare il velo, generando attenzione sui social e tra i suoi follower. Di recente, la figlia di due noti cantanti ha reso noto il suo nuovo fidanzato, confermando così una relazione che aveva mantenuto riservata fino a poco tempo fa. La notizia ha suscitato curiosità tra chi segue la famiglia e i loro spostamenti pubblici.

Un nuovo amore per Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Una love-story resa pubblica da poco. Lui si chiama Haitam Belarsa, ragazzo di origini italo-marocchine, con cui Jasmine ha rivelato di essere legata dall'estate del 2025. La ragazza, intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato come la relazione sia nata in modo naturale, inevitabile, dopo una lunga serie di incontri casuali a Milano, in alcuni locali che entrambi frequentavano. Poi la svolta durante una vacanza in Puglia: "In estate ci siamo incontrati in Puglia, dove lui era in vacanza, e ci siamo guardati con occhi diversi: è sbocciato l’amore". Jasmine ha spiegato che il legame con Haitam si fonda in primis su una forte affinità caratteriale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jasmine Carrisi? "Tranquilli, non metto il velo": clamoroso, chi è il nuovo fidanzato

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