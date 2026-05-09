Un vertice tra Italia e Polonia si è svolto a Palazzo Chigi, confermando la solidità del rapporto tra i due paesi. Durante l'incontro, le autorità hanno deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale, segnando un momento importante nelle relazioni tra Roma e Varsavia. La discussione ha rappresentato un passaggio chiave nella storia dei rapporti tra le due nazioni, aprendo una nuova fase di collaborazione.

Il vertice Italia-Polonia a Palazzo Chigi conferma la solidità del partenariato strategico tra le nostre Nazioni e segna un passaggio storico nei rapporti tra Roma e Varsavia, aprendo una nuova fase di cooperazione rafforzata. Italia e Polonia sono infatti pronte a lavorare a un nuovo trattato bilaterale che aggiorni quello del 1991 e porti le relazioni a un livello superiore di integrazione politica, economica e strategica. Storia, valori, visione europea e geopolitica: due Nazioni legate da radici profonde, sempre più forti anche sul piano economico, con l’interscambio commerciale ha superato per la prima volta i 36 miliardi di euro. “Grazie a Giorgia Meloni la politica europea è oggi migliore”, afferma il premier Tusk.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia e Polonia sempre più unite. La nuova era di cooperazione secondo Loperfido (FdI)

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Una raccolta di contenuti

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