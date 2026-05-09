Il rapporto fra istituzioni civiche vita religiosa e devozione al centro di Cortona in età Medievale
Il rapporto tra le istituzioni civiche, la vita religiosa e la devozione sono al centro di un nuovo studio dedicato a un periodo medievale. L’indagine analizza come queste componenti si influenzassero e si integrassero tra loro nella storia e nell’organizzazione della città. I ricercatori hanno esaminato documenti e fonti storiche per ricostruire il ruolo delle diverse istituzioni e delle pratiche religiose durante l’età medievale.
Arezzo, 9 maggio 2026 – . Sabato 16 maggio giornata di studi fra il Maec e il Monastero di Santa Chiara: un volume sulla storia della comunità femminile Si terrà sabato 16 maggio il convegno «Cortona in età Medievale», organizzato da Accademia Etrusca con Centro studi Frate Elia e Monastero di Santa Chiara e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, il Maec e di numerosi partner. L’iniziativa, che rientra nel programma Cortona città Francescana, in occasione dell’ottavo Centenario della morte del patrono d’Italia, si aprirà alle ore...🔗 Leggi su Lanazione.it
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