Il rapporto fra istituzioni civiche vita religiosa e devozione al centro di Cortona in età Medievale

Il rapporto tra le istituzioni civiche, la vita religiosa e la devozione sono al centro di un nuovo studio dedicato a un periodo medievale. L’indagine analizza come queste componenti si influenzassero e si integrassero tra loro nella storia e nell’organizzazione della città. I ricercatori hanno esaminato documenti e fonti storiche per ricostruire il ruolo delle diverse istituzioni e delle pratiche religiose durante l’età medievale.

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