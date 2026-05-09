Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, si attesta oggi a 0,1105 euro per chilowattora. L'aggiornamento è riferito al 9 maggio 2026. Le variazioni orarie non sono state specificate, ma il dato indica il valore corrente del mercato dell'energia. Questa cifra rappresenta l'importo a cui si scambia l'energia sul mercato nazionale in questo momento.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 9 Maggio 2026 si attesta a 0,1105 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 8 Maggio 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato tra le 14:00 e le 15:00 con 0,0272 €kWh, mentre il massimo si è verificato tra le 20:00 e le 21:00 con 0,1555 €kWh. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 16:00), mentre le più costose si sono concentrate nelle prime ore della notte e in serata (dalle 19:00 alle 22:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Silver Dealers FIGHT TO RAISE PRICES, you’re screwed!

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